شكرا لقرائتكم خبر عن مسارح الدولة "كامل العدد " فى عروض عيد الفطر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري على عروض البيت الفني للمسرح من ثاني أيام عيد الفطر المبارك .



عروض المسرح في العيد



عروض المسرح في العيد



عروض المسرح في العيد



عروض المسرح في العيد



عروض المسرح في العيد



عروض المسرح في العيد



عروض المسرح في العيد

حيث رفعت المسارح خلال أيام العيد لافتة كامل العدد ولاقت عروضها تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، الذي أقبل على مشاهدة هذه العروض، وحقق أيضا إيرادات كبرى قياساً بالتذاكر المنخفضة التكاليف التي يقدمها مسرح الدولة خدمة للجمهور .

وقدم بيت المسرح عروضا مسرحية تنوعت ما بين عروض جديدة وأخرى سبق وأن حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .

حيث افتتحت فرقة المسرح الكوميدي العرض المسرحي الجديد "طيب وأمير" عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، كتابة محمد الملواني وإخراج محمد جبر، وذلك بحضور السيدة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمسرح ميامي بشارع طلعت حرب، بعد تطويره وتحديثه ورفع كفاءته.

أما فرقة المسرح الحديث فقدمت عرضيها "خطة كيوبيد" من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد، وذلك على مسرح السلام، وعرض "سيب نفسك " من تأليف مارك إيجيا ودراماتورج وإخراج جمال ياقوت، على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام .

بينما قدمت فرقة مسرح الغد عرض "بعد آخر رصاصة" من تأليف علي عبد النبي الزيدي وإعداد وإخراج شريف صبحي، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة .

كما عرضت فرقة مسرح الطليعة مسرحية "بيت روز" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وذلك على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة .

وبالاسكندرية قدمت فرقة مسرح الاسكندرية العرض المسرحي " الملك همام وعصابة الضباع" من تأليف وإخراج إيهاب مبروك ، و ذلك على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية .

وللأطفال قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "عروستي" من تأليف محمد بهجت وإخراج محمد نور، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس، وقدما فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "جنة كوكي" من تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة .

كما قدمت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة السهرة الغنائية "ليلة مصرية" لكورال مسرح الشمس على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر .