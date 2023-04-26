شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح كليب "زعلنا من بعض" وتعود للأغانى الطربية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث أعمالها الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "زعلنا من بعض" على موقع يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى، وتعود الديفا من خلالها إلى نمط الأغنيات الطربية.

"زعلنا من بعض" هى الأغنية التاسعة من بين أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد "إنسان آلي"، الذى تطرح أغنياته على فترات متقاربة، ومن المقرر أن تطرح سميرة آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية "إنسان آلى" خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعمل على اختيار التوقيت المناسب لطرحها.

وكانت سميرة سعيد قد طرحت برومو كليب "زعلنا من بعض" على حسابها الرسمى لموقع أنستجرام، وظهرت في البرومو وهي تقف أمام المايك، وعلقت على البرومو كاشفة عن اسم الأغنية، قائلة: "زعلنا من بعض قريبا"..

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية أغنية "يامى" كلمات الشاعر ايمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، وأغنية " كرباج " كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.

وطرحت سميرة سعيد أيضاً أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، و "ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.