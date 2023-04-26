شكرا لقرائتكم خبر عن جنات بعد ظهورها بالجلباب الصعيدى: أنا صعيدية من أسيوط .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة جنات إنها تعشق الصعيد وأهله، وإنها استمتعت بزيارة محافظة أسيوط وقضاء أيام العيد مع عائلة زوجها هناك، وأضافت فى تصريح لـ " الخليج 365 " إنها تنوى تكرار الزيارة كل فترة ولأنها شعرت أنها أصبحت صعيدية، ووجهت الشكر لكل أهالى القوصية الذين رحبوا بها

كانت المطربة جنات قد احتفلت بالعيد في أسيوط وبالتحديد في القوصية مع عائلة زوجها ونشرت عدد من الصورالتى ترتدى فيها الزى الصعيدى الجلباب والعصا مع كوب شاى صعيدى وسط الحقول الخضراء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوم معلقا ان العيد مستمر في الصعيد وكل عام وأنتم بخير



جنات فى الصعيد جنات فى الصعيد



جنات فى الصعيد جنات فى الصعيد

جنات فى الصعيد



جنات فى الصعيد جنات فى الصعيد



جنات فى الصعيد جنات فى الصعيد

وطرحت النجمة المغربية جنات، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "التفاح والفراولة"، على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

وأحيت المطربة جنات حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تزامنًا مع احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب تحت قيادة د.خالد داغر، وتغنى جنات خلال الحفل تحت قيادة المايسترو حمادة الموجى، وقدمت باقة من أفضل أغانيها التى اشتهرت بها منها الدرامية والرومانسية مثل "اللى بينى وبينك ورايقة وبرد الوجدة وغيرها من الأغانى".

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.

وتألقت منذ فترة النجمة جنات بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 الذى أقيم على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية فى نوفمبر الماضى، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها: الطفلة البريئة ومسا الجمال وعلى فكرة واسمع كلامي وأكتر من سنة وخيط ضعيف واوعى والبادي أظلم واللي بيني وبينك، كما قدمت أغاني من زمن الفن الجميل، منها: غاب القمر لشادية وبلاش تفارق لوردة.

وكان آخر البومات جنات الغنائية بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.