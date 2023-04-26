شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ابن الحاج أحمد" لشيكو يسجل 8 ملايين و228 ألف جنيه فى أول أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو نجاحا كبيرا منذ طرحه فى السينمات المختلفة فى موسم عيد الفطر، إذ حقق خلال الأسبوع الأول له فى السينما إيرادات بلغت 8 ملايين و228 ألفا و151 جنيها، محتلا المركز الثالث فى قائمة إيرادات أفلام العيد.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.



فيلم ابن الحاج أحمد

وتدور أحداث فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي حول أحمد (شيكو) الذي يعمل في بقالة والده (سيد رجب)، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة يضطر لمواجهتها، بالتعاون مع نبيلة (رحمة أحمد).

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.