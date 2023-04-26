شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض المصرية تستقبل الفيلم الروسى The Challenge المُصور في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض المصرية، الفيلم الروسي The Challenge، ابتداء من الأربعاء 26 إبريل، والذى يعد أول فيلم سينمائي يتم تصويره في الفضاء الخارجي، وبالتحديد على متن المحطة الفضائية الدولية.

وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة جراحة تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة لإنقاذ حياة رائد فضاء تعرض لإصابة خطيرة تمنعه من فرصة العودة إلى الأرض حيا، ولكن تواجه هذه المهمة العديد من التحديات نظرا لصعوبة إجراء العملية الجراحية لرائد الفضاء بسبب انعدام الجاذبية.



The Challenge

فيلم The Challenge من إخراج كليم شيبينكو وبطولة مجموعة من نجوم السينما الروسية منهم يوليا بيريسيلد، فلاديمير ماشكوف، ألكسندر بالويف وغيرهم، بالإضافة إلى مجموعة من رواد الفضاء الروس، حيث كشفت مقاطع الفيديو الدعائية للفيلم أهم مشاهده والتي تقع في الفضاء ويظهر الممثلون وهم يطوفون في الفضاء بفعل انعدام الجاذبية الأرضية.

يذكر أن دور العرض تعرض عدد من الأفلام المصرية التي انطلقت في موسم عيد الفطر وهى "هارلى" بطولة محمد رمضان ومى عمر ومحمود حميدة، و"يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وعدد كبير من الفنانين، و"بعد الشر" بطولة على ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس وبيومى فؤاد، وفيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو ورحمة أحمد وسيد رجب ومصطفى غريب.

ويعرض أيضاً فيلم رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى ومحمد سلام وحمدى الميرغنى ومحمود حافظ ومحمد ثروت، وفيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد وخالد الصاوى وشيرين رضا وأوس أوس ومنة فضالى ونانسى صلاح، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة الطفل سليم مصطفى ونجلاء بدر وغادة عادل وأيتن عامر وشريف سلامة ومراد مكرم.