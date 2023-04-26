شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: التنوع عقيدتي فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم اعتياد الجمهور ظهور النجم احمد السقا في أدوار البطل الذي يمثل جانب الخير، فاجأ الكثيرين في رمضان الماضي بتجسيده لشخصية إرهابي في مسلسل "حرب".

حول هذه التجربة الجديدة قال أحمد السقا لـ ”الخليج 365”: عقيدتى فى مهنة التمثيل هى التنوع، وأنا أعمل مع مدارس مختلفة ولذلك عندما تحدثوا معى عن المسلسل وتحديدًا عن شخصية «الظافر» الإرهابى، وافقت على الفور خصوصًا أن الشخصية مليئة بالتفاصيل النفسية والتحولات الجذرية فى نفسية هذا الشخص العنيف وبلا مشاعر وبلا عقيدة ونبت شيطانى، ولذلك تعمدت أن أشارك فى تلك القصة حتى أكشف شخصية عضو خطير فى الجماعات الإرهابية المتطرفة وكيف يتصرف ويفكر، بالإضافة إلى النهج الذى يذرعونه فى عقول الشباب وتدميرهم تحت عباءة الدين.

أبطال مسلسل حرب

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.