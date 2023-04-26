شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجان تحكيم مهرجان أفلام السعودية قبل انطلاقه مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان أفلام السعودية عن أسماء اللجان التحكيمية في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والوثائقية، والسيناريو قيد التنفيذ، ومشاريع سوق الإنتاج، وذلك للدورة التاسعة، المقرر انطلاقتها في الرابع من مايو المقبل وتستمر حتى الحادي عشر.



لجان تحكيم مهرجان أفلام السعودية



لجان تحكيم مهرجان أفلام السعودية



لجان تحكيم مهرجان أفلام السعودية

ويضم المهرجان خمس لجان تضم في عضويتها نخبة من صنّاع السينما بين منتجين ومخرجين وكتّاب وأكاديميين وممثلين، وهي لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بقيادة المنتج الفرنسي دانيال زيسكايند، والذي عمل منتجاً في فيلم "عمارة يعقوبيان" من إخراج مروان حامد وعضوية كل من المنتجة التونسية درّة بوشوشة، التي ترأست مهرجان قرطاج السينمائي والممثل السعودي هشام فقيه.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، جاءت برئاسة السينمائي المغربي الدكتور حمادي كيروم، مؤسس ومدير مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف، وعضوية كل من: مديرة المشاريع الاحترافية كارين تشايلي، والتي شغلت منصب المدير التنفيذي لنسختين من مهرجان الفيلم العربي في برلين، والممثلة السعودية أضوى فهد.



لجان تحكيم مهرجان أفلام السعودية



لجان تحكيم مهرجان أفلام السعودية

فيما تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، مخرجة الأفلام العراقية ميسون الباجه جي، التي أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية التي تركّز على حياة النساء في الشرق الأوسط، وبمشاركة أعضاء اللجنة المخرج السعودي عبدالرحمن صندقجي، إلى جانب الكاتبة والمخرجة الباكستانية صبيحة سومر، الحاصلة على وسام فارس من قبل وزارة الفنون والآداب الفرنسية،

ويترأس ‎لجنة تحكيم السيناريو قيد التنفيذ المنتجة السعودية جمانة زاهد، العضو المؤسس لمجلس الأفلام تحت مظلة وزارة الثقافة، وبمشاركة أعضاء اللجنة؛ الكاتبة والروائية السعودية هناء حجازي،والكاتب المسرحي والسيناريست السعودي عباس الحايك.

أما لجنة مشاريع سوق الإنتاج، فشُكّلت بقيادة الناقد والمخرج السينمائي الفرنسي إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان فريبورغ السينمائي الدولي في سويسرا منذ عام 2007، وعضوية المنتجة والسيناريست الأردنية نادية عليوات، إلى جانب عضوية السينمائي السعودي عبدالرحمن خوج.