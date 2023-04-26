ماغي بوغصن في جلسة تصوير مثيرة عبر"إنستجرام"

ياسر رشاد - القاهرة - خضعت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن لجلسة تصوير جديدة لها وجاءت مختلفة، إذ تميزت بأن الصور مثيرة وجريئة جدا مثلما علق الجمهور.



حيث نشرت ماغي بوغص عدد من صورة الجلسة عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت ماغي في الجلسة بفستان باللون الفيروزي مصنوع من الشيفون الطبيعي وبه ورد باللون الروزالفاتح ، الفستان مكشوف الصدر وبه فتحة في الأمام.

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وخضعت بوغضن "لميك آب" بسيط لزيد سحرها في الصور، حيث استخدمت الكاشمير كـ أحمر شفاه، واستخدمت الألوان الترابية في ظل الجفون مع استخدام الآي لينرالأسود.



"يذكر أنه يستمر تصوير مسلسل “للموت” في الجزء الثاني في العاصمة

بيروت منذ نحو خمسة أشهر تحت إدارة المخرج فيليب الأسمر.



وكما بات معلوماً فإن الجزء الثاني من مسلسل “للموت” يتضمن المزيد من المفاجآت والأكشن وحالات الانتقام وشخصيات جديدة وخطوطاً دراماتيكية مشوقة، وهو من بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، وسام صباغ، كارول عبود، فادي أبي سمرا، أحمد الزين، رندا كعدي، ريان، وانضم إلى هذا الجزء عدد من النجوم اللبنانيين والعرب الذين سيتم الكشف رسمياً عن أسمائهم قريباً.