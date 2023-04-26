دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لوالدتها وفاروق الفيشاوي

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة لوالدتها بصحبه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الخاص على الموقع الشهير "إنستجرام"، وعلقت دنيا عبدالعزيز بكلمة وحشتوني، وتفاعل معاها الجمهور سألين الله الرحمة لهما.



يذكر أن شارك دنيا عبد العزيز في مسلسل "المداح أسطورة العشق"، الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وعبد العزيز مخيون، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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كما شاركت دينا عبد العزيز في مسلسل "ملف سري"، الذي عُرض رمضان 2022، بطولة النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.