شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الغفور ضيف عمرو الليثى فى "واحد من الناس" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور من تسجيل حلقة فنية خاصة مع الإعلامى الدكتورعمرو الليثى في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً في أول ظهور له بعد فترة غياب كبيرة عن الظهور في البرامج التليفزيونية يكشف فيها أهم محطات في حياته الفنية وسبب ابتعاده عن الظهور في وسائل الاعلام المختلفة

التقي الدكتور عمرو الليثي، من خلال سيارة المفاجآت ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على شاشة قناة الحياة، برجلين يعملان في حراسة بوابة أحد الأندية، وتحدث العاملين "جمال عدلي" و"عماد" عن أنهما يعملان في أكثر من مهنة لتوفير احتياجات أسرهم. وبادر الإعلامي عمرو الليثي، بإهدائهما مبلغ مالي هدية من البرنامج كمساعدة لهم باعتبارهم نماذج مشرفة في تطوير أنفسهم وكفاحهم من أجل أسرهم.