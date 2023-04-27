شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: العمل الفنى صعب.. ونعمل عدد ساعات طويلة ونتعب كثيرا فى عملنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد المصرى إن العمل الفني يسبب لنا بعض المتاعب، متابعا: "مشكلات العمل الفني كثيرة أبرزها المشكلات الصحية كبيرة، وتضطرنا إلى التقصير على علاقتنا الأسرية، ونفتقد الأسرة والأسرة تفتقدنا".

وأضاف ماجد المصرى، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى: "لا أستطيع الجلوس كثيرا مع زوجتى وأبنائى بسبب الأعمال التي أقدمها، وأنا بحب عملى ومهما حاولت ترتيب وقتى ولكن أحيانا تأتي أعمال في أوقات لا تجعلنا نستطيع أن نجلس مع أسرتنا".

وتابع ماجد المصرى: "نعمل عدد ساعات كثيرة ونتعب كثيرا في عملنا، وعملنا صعب للغاية، وننام بصعوبة، وأحيانا ننام بمنوم كى نستطيع الاستيقاظ مبكرا كى نعمل، وقد نظل لساعات كثيرة فى عمل تواصل".