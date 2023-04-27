شكرا لقرائتكم خبر عن سر ظهور السبحة في يد أحمد السقا بمسلسل "حرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل البعض عن فكرة ظهور أحمد السقا بـ «السبحة» في مسلسل "حرب" الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد فيه دور إرهابي.

وقال السقا عن ذلك الأمر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: «الظافر» شخصًا بلا رحمة ولا إنسانية يلهث وراء الشر ويحمل الضغينة للجميع، يركض وراء قتل الأبرياء ويحلل دماء الناس حفاظًا على مصالحه، ومن هنا جاءتنى الفكرة «السبحة»، وتحدثت مع المخرج أحمد نادر جلال على السبحة، ووجدنا أن السبحة ستكون أداة تلازم الظافر فى كل شىء يقتل الأبرياء، ويقول «سبحان الله وأستغفر الله العظيم»، إشارة إلى الجهل والعقل المغيب لتلك الشخصية.

أبطال مسلسل حرب

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.