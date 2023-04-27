ميرهان حسين بإطلالة فاضحة فتحت ساقيها بدون خجل ومتابع: أنتي فعلاً كيم كارداشيان العرب

فنون - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المصرية ميرهان حسين ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشاركتها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة وصفها الجمهور بالجريئة.

إطلالة ميرهان من الساحل الشمالي، ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق باللون الأبيض، مكشوف البطن، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع نظارة شمس أنيقة.

وتباينت ردود أفعال جمهور ميرهان على السوشيال ميديا في تعليقاتهم على تلك الصور، حيث أشاد البعض بها وتغزل بجمالها، بينما اعترض آخرون على تلك الإطلالة ووصفوها بالجريئة والمستفزة.