شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير أفلام تامر حسنى ومحمد إمام وأمير كرارة وياسمين صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد نجوم الفن مرة أخرى إلى بلاتوهات التصوير لاستئناف تصوير باقى مشاهد أفلامهم السينمائية التي كانوا بدأوا تصويرها قبل شهررمضان الماضى، ومنهم تامر حسنى الذى استأنف تصوير مشاهد فيلمه الجديد " تاج "، حيث نشر مؤخرا صور له داخل الجيم بصحبة الكابتن نور خطاب أخصائى اللياقة البدنية كى يتأهل ليكون في كامل لياقته البدنية والشكل الرياضى المناسب الذى يحتاجه دوره في هذا الفيلم، وكشفت مؤخرا شركة سينرجي المشاركة في إنتاج فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبرهيرو في مصر والوطن العربي، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

كذلك استأنف النجم محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد " أبو نسب " الذى تشاركه فيه البطولة ياسمن صبرى ، وماجد الكدوانى، ويجمع ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" إخراج معتز التونى عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوى والذى تم عرضه عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر

وتستعد ياسمين صبرى أيضاً لاستئناف تصوير دورها في فيلم البعبع الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، والذى تم الانتهاء من جزء في أحداثه قبل الانشغال بدراما رمضان، ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، الفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى