ليه اتجوزتي من نور الشريف “عرفي”؟.. درة ترد بكل جرأة وتكشف السر لأول مرة!!

كتب امير فتحي في الخميس 27 أبريل 2023 02:43 صباحاً - اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، قبل فترة شائعات حول زواج الفنان الراحل نور الشريف، من الفنانة التونسية درة، حيث انتشرت بشكل مكثف.

ونفت الفنانة درة، كل ما أثير عن هذا الأمر، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة.

درة تكشف حقيقة زواجها من نور الشريف

وعلّقت درة، على الأمر من خلال حسابها على “فيسبوك“، كاتبة: “مُروجو الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا”.

شائعة زواج نور الشريف ودرة

وحسب الشائعة أن نور الشريف تزوج من درة قبل عام من وفاته، وبعيدا عن الإعلام، وأن أسرة نور الشريف كانت على علم بالزواج، وأنها حرمتها من الميراث بعد رحيله.

وزاد من انتشار هذه الشائعة عدم رد أحد من أسرة نور الشريف عليها، حيث التزمت بوسي وابنتيه “مي وسارة” الصمت التام حتى الآن.

سبب انتشار الشائعة سؤال أجابت عنه الفنانة التونسية في قناة محلية تونسية، تحدثت خلاله عن الفنان الراحل الذي كانت تحبه وتعزه كوالدها، وهو الكلام الذي فهم خطأ من البعض، واعتقدوا أنهما كانا حبيبين، وزاد البعض وأكد أنهما كانا زوجين في السر.

ومن هنا اشتعلت نار الشائعات كاشفة عن كواليس قصة حبهما الوهمية بعد فيلم “بتوقيت القاهرة”، خاصة مع وجود صور للفنان الراحل مع درة، والذي لم يكن يعتقد أن أحدا يمكن أن يفسرها بشكل خاطئ.

أحدث أعمال درة

وكانت آخر اعمال الفنانة درة مشاركتها في موسم رمضان 2023 المنقضي ببطولة “مسلسل الأجهر” مع الفنان عمرو سعد.

وعرضت حلقات مسلسل الأجهر على منصة شاهد وعرض على شاشة قناة MBC مصر. بعد برنامج رامز جلال مباشرة.

وشهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل نهاية سعيدة حيث فاجأ عمرو سعد “مصطفى الأجهر” حبه القديم درة “الدكتورة نهلة” ووجدته بجوارها بينما كانت هي تستعد للسفر إلى الخارج.

اصطحب الأجهر نهلة إلى حارتهما في الدرب الأحمر لتفاجأ نهلة بأهل الحارة يعلقون الكهارب والزينات ويحتفلون بزفافها على حبها القديم الأجهر تطوى صفحة الخلافات بينهما ويعود كل منهما إلى حضن حبيبه وتنتهي الحلقة بهذه النهاية السعيدة.

قصة مسلسل الأجهر

ومسلسل الأجهر ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهي التي اعتاد عمرو سعد تقديمها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها مسلسل توبة الذي عرض في الموسم الرمضاني.

شخصية عمرو سعد في مسلسل الأجهر

ويطل الفنان عمرو سعد من خلال دراما “الأجهر” والذي تدور أحداثها في أجواء شعبية وتم تصويرها في مدن متعددة حيث يظهر بطل العمل وهو عمر سعد بشخصية “يوسف” ضمن أحداث الأجهر ويجد نفسه مُتهمًا بقتل أمه ثم مسؤولًا عن إخوته.

تدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا إلى عدد من الدول الأفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

أبطال مسلسل الأجهر

مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد، ويشارك في بطولته نور النبوي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب، سارة سلامة، والعمل من إخراج ياسر سامي.

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