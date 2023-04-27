شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تستعد لطرح أغنية "عرفتوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة بلقيس حاليا لطرح أغنيتها الجديدة "عرفتوه" كلمات الشاعر مشاري إبراهيم وألحان عبد العزيز الويس وتوزيع موسيقي على المتروك ، والفيديو كليب من إخراج دان حداد، وهو نفس فريق عمل أغنيتها " إنتهى" التي وصل عدد مشاهدتها حتى الآن إلى 34 مليونا على موقع يوتيوب .

فيما حققت أغنية " دا اللى حصل " نسبة مشاهدة وصلت إلى 13 مليون مشاهدة وهى الأغنية التى أطلقتها بلقيس احتفالاً بالفنان طلاح مداح في ليلة صوت الأرض منذ شهرين.



بلقيس



بلقيس



بلقيس



بلقيس

حفلات بلقيس

ومن ناحية أخرى اختتمت الفنانة بلقيس حفلات عيد الفطر بعد إحياء حفلتين بدولتي الكويت وقطر، حيث قدمت في ثالث ليالي العيد حفلاً غنائياً في قاعة البركة في فندق كراون بلازا بمدينة الكويت و خلال الحفل قدمت مجموعة من أغانيها متضمنة عدد من الأغنيات التراثية الكويتية.

وقدمت في رابع ليالي العيد حفلاً بالمركز الوطني للمؤتمرات بالدوحة؛ وذلك وسط تفاعل جماهيري كبير من جمهورها في البلدين.

بلقيس كانت على موعد مع الجمهور السوداني يوم الجمعة 28 أبريل الجاري في حفل غنائي ونظراَ للوضع الراهن في السودان تم تأجيل الحفل لحين إِشغار آخر.