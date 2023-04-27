شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريدة سيف النصر عن دورها في مسلسل جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المركز الثقافى المصرى الأمريكي على تكريم الفنانة فريدة سيف النصر، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني، حيث قدمت دور "عزيزة"، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل، والإشادات الواسعة التي حصدها.



فريدة سيف النصر

كما شارك أمس النجم محمد رمضان صورة من تكريمه من المركز الثقافي المصري الأمريكي، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "شكرًا المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك.. شهادة أعتز بها.. وإلى كل جمهوري العربي في الولايات المتحدة الأمريكية حفلاتي عندكم في خلال أيام أشوفكم على خير وبخير.. ثقة في الله هنهز أمريكا".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.