شكرا لقرائتكم خبر عن ليو LEO .. كوميديا موسيقية منتظرة للنجم آدم ساندلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الممثل الأمريكي آدم ساندلر عرض تجربته السينمائية الجديدة leo أو ليو، أحد أفلام الرسوم المتحركة ومن المقرر طرحه في خريف العام الجاري.

الفيلم من نوعية أعمال الكوميديا الموسيقية، وتدور أحداثه خلال العام الأخير من المدرسة الابتدائية، بعيون حيوان الفصل الأليف "ليو" (ساندلر) البالغ من العمر 74 عامًا، والذي أمضى عقودًا من الزمان عالقًا في نفس الفصل الدراسي في فلوريدا، بصحبة زميلته السلحفاة "بيل بور". وعندما يعلم "ليوم" بأن كل ما تبقى له على قيد الحياة هو عام واحد فقط، يلجأ إلى وضع الخطط للهروب وتجربة الحياة في الخارج، ولكن بدلًا من ذلك ينشغل بمشاكل طلابه القلقين، بما في ذلك المشكلات مع معلم الفصل البديل غير اللطيف.

أبطال فيلم ليو

فيلم leo من إخراج روبرت سميجل، روبرت ماريانيتي، ديفيد وتشتنهايم، وبطولة آدم ساندلر، بل بر، سيسلي سترونج، جيسون أليكساندر، روب شنايدر، سادي ساندلر، صني ساندلر، جاكي ساندلر، هيدي غاردنر، نك سواردسون، نيكولاس تيرتيرو، روبرت سميجل، جو كوي، ستيفاني هسو.