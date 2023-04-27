حسين فهمى ضيف شرف الدورة الـ 49 لمهرجان جمعية الفيلم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مدير التصوير السينمائى محمود عبدالسميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم عن اختيار إدارة المهرجان هذا العام للنجم الكبير حسين فهمى، ليكون ضيف شرف الدورة 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى، فى الفترة من 6 لـ20 مايو القادم بدار الأوبرا المصرية، وأكد عبدالسميع على علاقة حسين فهمى الوطيدة بالمهرجان من خلال مشاركة العديد من أفلامه فى التنافس على جوائز المهرجان، بل وحصوله على عدد من الجوائز فى التمثيل من المهرجان.

وأَضاف «تربطنى علاقة قديمة بالفنان حسين فهمى فهو خريج المعهد العالى للسينما، وسافر بعثة لأمريكا لدراسة المزيد عن مهنة الإخراج، وعند عودته كان قد رشح من قبل هيئة السينما فى ذلك الوقت لمركز الأفلام التسجيلية لإخراج فيلم تسجيلى ورُشحت أنا لتصويره، وبعدما بدأنا فى التحضير والإعداد للفيلم فجأة أخبرنى أنه لن يقوم باحتراف الإخراج وأنه سيقوم ببطولة فيلم (خلى بالك من زوزو)، وعندما تواصلت معه مؤخرًا من أجل أن يكون ضيف شرف الدورة الجديدة بعد مشاركته معنا العام الماضى كضيف شرف الدورة الاستثنائية التى ضمت أفلامًا عامى 2020 و2021، ورحب بشدة على تواجده معنا هذا العام خاصة مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس مهرجان جمعية الفيلم السنوى».

وعلى الجانب الآخر أكد الفنان حسين فهمى على سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذى يعتبره من أهم المهرجانات المصرية المحلية قائلا: « لقد عاصرت وقت إنشاء هذا المهرجان وكنت وقتها طالبًا بمعهد السينما، وكان ولايزال حتى الآن فى الحقيقة من أهم المهرجانات السينمائية فى مصر لتاريخه الطويل ومصداقيته فى جميع تفاصيله، ليس بسبب عدد الحضور أو العديد من التفاصيل التى يهتم بها الكثير من المهرجانات، لكن المهم هو الجمع الجميل الذى يحب السينما، فهو يكرم الفن السابع والفنانين المبدعين فى مختلف المجالات والتخصصات السينمائية، كما يشمل رأى الجمهور من خلال جائزة خاصة بالجمهور وهذا شىء مهم».

وسيقوم الفنان حسين فهمى بتسليم شهادات الأفلام الفائزة والتى حصلت على أعلى تصويت فى الاستفتاء العام الذى تقيمه الجمعية سنويا لاختيار أعلى الأفلام التى تتنافس على جوائز المهرجان السنوى فى مراسم الافتتاح يوم 6 مايو القادم، وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن إقامة الاستفتاء العام الذى يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيون وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التى عرضت خلال عام 2022 بدور العرض المصرية والمنصات الرقمية، ويتنافس فى الاستفتاء العام هذا العام 26 فيلمًا روائيًا طويلا عرض بدور العرض المصرية، بالإضافة إلى 4 أفلام عرضت على المنصات تشارك فى الاستفتاء،

بينما يتنافس 15 فيلمًا عربيًا طويلًا على جائزة أفضل فيلم عربى عرضت بدور العرض المصرية لعام 2022 من 10 دول عربية.

وعلى الجانب الآخر كانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أكدت أن «مهرجان جمعية الفيلم واحد من أهم المهرجانات الهادفة لتقديم العقول المبدعة فى تلك الصناعة كل عام، للتركيز على إنتاجاتها، إذ أنه بشكل غير مباشر يقوم بدور ثقافى وطنى فى دعم وبناء الوعى والفكر عن طريق الفنون بصفة عامة، ومن خلال لغة السينما وكل الفنون مجتمعة بصفة خاصة، حيث إن لغة السينما هى لغة الصورة المؤثرة فى شعبنا وشعوب العالم أجمع، ويحظى المهرجان بمكانة خاصة بين المهرجانات المصرية كأول مهرجان حقيقى لتقييم الإنتاج السينمائى المصرى من خلال عرض الأفلام ومناقشتها من قبل لجنة تحكيم متخصصة فى الاختيار والتقييم، ويُعد أول تقييم سنوى منتظم للأفلام الروائية الطويلة».

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومى للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدًا من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التى تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذى أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.