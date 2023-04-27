شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد وفضل شاكر وبشرى وشذا ينعشون سوق الغناء فى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الموسيقى والغناء هذه الأيام انتعاشة قوية حيث طرح عدد من نجوم الغناء اغانيهم جديدة تزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك، ومنهم فضل شاكر الذي طرح أغنية بعنوان "ولدنة" باللهجة اللبنانية، كلمات إلياس ناصر، ألحان جورج مارديروسيان، توزيع علي أباظة، ميكس وماستر روجيه أبي عقل، وإشراف عام إياد النقيب.

وحملت أغنية "ولدنة" رسالة فنية راقية، غنية بالمظاهر الأسلوبية في تعبيرها، ومليئة بالمشاعر والأحاسيس، وتحاكي واقع ومشاعر العديد من الأفراد، ليكون هذا العمل تكملة لبقية الأعمال التي تم طرحها سابقا، تبعث الأمل في النفوس والتفاؤل من خلال الكلمات.

وتقول كلماتها :

ولدنة.. ولا عم بتسايرني؟

اوعى تتسلى تروح و تهجرني

لا ما تغويني لا ما ترضيني بكرا بتنسيني و حبك بكسرني

اتركني ما تهوى أنيني

احلف لي .. بحلف لك يميني

تبقى عنوان لسنيني .. نغمة ع شفاف الزمان

أيضا كانت قد طرحت الديفا سميرة سعيد برومو كليب "زعلنا من بعض" على صفحتها الرسمية بـ انستجرام، وتأتي الأغنية بعدما طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أغنيتها "يامي" YAMMI، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

كما طرح الفنان حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك، أغنيته الجديدة "غطي وشك"، عبر "يوتيوب" من كلمات الشاعر ماجد ميخائيل، ألحان الموسيقار مايكل عياد، توزيع بيتر فرح ، وإخراج سامح ابراهيم.

وتعد "غطي وشك " هي التعاون الثاني الذي يجمعه بالشاعر ماجد ميخائيل والملحن مايكل عياد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه سويا في أغنية " ستي فاطمة " والتي قدمها منذ عامين، وكانت بمثابة عودة قوية لمطرب أرابيسك، بعد فترة غياب طويلة .

وطرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "قلبي بيدلع" عبر المنصات الإلكترونية المختلفة وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية، وذلك قبل طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"،

"اللي ما يتسموا"، عبر يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية. "اللي ما يتسموا"، كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم

وطرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة،

وطرحت النجمة بشرى أحدث أغانيها بعنوان "رنة الخلخال"، على موقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، وحققت نسب مشاهدة عالية فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية «رنة الخلخال» من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وتعد الأغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح «الليل و٣٦٩ وأنا مشكلة».

.