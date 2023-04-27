شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: الشيخ حافظ فى "حضرة العمدة" لم يشوه الإسلام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز خلال لقائه تلفزيون الخليج 365 عن الدافع من تقديمه لشخصية الشيخ حافظ بمسلسل "حضرة العمدة"، حيث قال: "من دفعني هو الشيخ حافظ نفسه، فهو شخصية استفذتني، فبعد أن تم ترشيحي للدور من قبل المخرج عادل أديب والمؤلف إبراهيم عيسى وصديقى المنتج ريمون مقار، وجدته دورا ليس سهلاً وبه تحولات وتقلبات كثيرة".

وتابع: "الشيخ حافظ هو شخصية سلبية وهو موجود كثيراً بيننا ذلك الشيخ المتشدد الذي يمتلك صوتا عاليا ولا يعرف شيئا عن الإسلام، ولم يكن المقصود منه تشويه الإسلام كما ادعى البعض، فنحن لم ولن نجرأ على ذلك، ومن يجرأ على ذلك سأكون أول المدافعين عن ديننا".

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وجسدت الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، وضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث قادت قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وواجهت انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.