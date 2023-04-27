شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب فى رحلة بالأقصر.. بعد نجاح دور ثريا بمسلسل جعفر العمدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الأقصر، على مدار الـ 48 ساعة الماضية زيارة الفنانة مي كساب برفقة أسرتها، للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة، حيث زارت عدد من المعالم السياحية بالمحافظة، والتقطت صور تذكارية فى معابد الكرنك ونشرتها على صفحات السوشيال ميديا للترويج للسياحة فى الأقصر.



مى كساب



مى كساب



مى كساب

وخلال زيارتها لمعابد الكرنك بكورنيش نيل الأقصر، التقطت الممثلة المصرية مى كساب صوراً تذكارية داخل معابد الكرنك فى صالة الأعمدة الكبرى وطريق الكباش العظيم، حيث أنه مع فترة إجازات عيد الفطر المبارك، تشهد محافظة الأقصر حالة من الرواج السياحى الداخلى للمصريين، حيث ينتظر الجميع أيام الأعياد السنوية للإستمتاع على طريقتهم الخاصة فى محافظة الأقصر، بزيارات أسرية مبهجة للاستمتاع بالأجازة والعيد في مختلف الأماكن السياحية والآثرية، حيث تضم الأقصر عدد كبير من المعابد الفرعونية المميزة والمقابر والمتاحف التى يتم فتحها فى أيام العيد للجميع للاستمتاع بالعيد بين التاريخ المصرى القديم.

وتضم محافظة الأقصر فى البر الشرقى عددا كبيرا من المعابد، ومنها معبد الأقصر على كورنيش النيل بجوار مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصري، والمعبد الأكبر فى شرق الأقصر فهو معابد الكرنك، والذي يعتبر أكبر دور للعبادة فى العالم والتاريخ بمساحة 247 فدان، وتوجد فى شرق الأقصر متحفين هما متحف التحنيط ومتحف الأقصر، وفى البر الغربي توجد معابد فرعونية تاريخية لملوك الفراعنة الذين بنوها على بعد أمتار من صفة نهر النيل، حيث تعتبر معابد مدينة هابو من أهم المعابد التى شيدها الملك رمسيس الثالث للطقوس الجنائزية، ومعبد الرمسيوم الذى بناه الملك رمسيس الثانى، ومعبد الملكة حتشبسوت يعد قبلة لجميع السائحين الأجانب والمصريين خلال زيارة الأقصر.

كما توجد معالم أثرية متنوعة حول الأقصر، ومنها فى البر الغربي معبد الرمسيوم وتمثالى ممنون ومقابر وادى الملوك والملكات ومقابر النبلاء، كما تضم الأقصر معبد مونتو فى مدينة الطود ومعبد خنوم بمدينة إسنا، وجميعها يتوافد عليها الأهالى خلال أيام الأعياد والمناسبات للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة.