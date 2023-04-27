شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: أحب التنوع فى الأدوار والبطولة المطلقة مش وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد محمود عبد العزيز خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 أنه كممثل يحاول دائما البحث عن شخصية تستفزه وألا يكرر نفسه، ويسعي دائما لتقديم أدوار مختلفة ومتنوعة تكون مركبة .

وتابع عبد العزيز: خطوة البطولة المطلقة لم يأت أوانها بعد فمازال هناك عدة خطوات تسبق تلك الخطوة ، وأنا أحب " الشغلانة كلها " لذا شاركت في عناصر وتجارب مختلفة فعملت كمساعد مخرج وكتبت ، وأتذكر أول عمل لشركة الإنتاج كانت فكرتي أنا وشادي مقار وهو مسلسل باب الخلق بطولة والدي رحمة الله عليه .

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وجسدت الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، وضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث قادت قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وواجهت انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.