شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحيى حفل ختام سباق الهجن بالعريش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الكينج محمد منير الليلة حفل ختام سباق الهجن الذى يعد السباق واحد من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية في هذا الشأن والذى انطلق بمدينة العريش بشمال سيناء أمس الأربعاء، والحفل تحت قيادة الموسيقار فتحى سلامة ، ويقدم منير باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة.

أقيم برنامج حفلات على هامش فعاليات سباق الهجن وشارك فيها الشاعر هشام الجخ والفنان هيثم نبيل، وانطلق سباق الهجن بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص جدًا وذلك بالتعاون بين مجلس القبائل والعائلات المصرية مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة.

وقال الكينج محمد منير في حواره لـ"القاهرة الإخبارية"، إنه فخور هذا العام بمشاركته فى أكثر من عمل، متابعا: "سعيد بردود الفعل التي استقبلتها عن الأعمال التي شاركت بها في الموسم الرمضاني سواء كانت من الأصدقاء أو جمهوري، كما أنني أحرص على متابعة الأعمال الرمضانية التي جاءت على مستوى فني مميز".

وأضاف محمد منير ، أنه لم يستغرق وقتًا طويلًا في التحضير لتترات المسلسلات، متابعا: ما دمنا مؤمنين بغناء اللحن الذي نقدمه فالأمر يصبح سهلًا، والحقيقة أنني سعيد بالتعاون مع شعراء وملحنين تترات رمضان الذين اجتهدوا في تقديم عمل فنى قوى".

محمد منير يشارك محبيه هذا العام بمسلسلين يغني التيتر الخاص بهما، وهما "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وبطولة كوكبة كبيرة من النجوم، و"عملة نادرة" بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد، ولم يكتف بالحضور من خلال المسلسلات فقط، إذ رافق صوته جمهوره من خلال الفواصل الإعلانية المختلفة، ليكون حاضرًا بصوته على المائدة الرمضانية، ويخلق حالة من الاحتفاء بين جمهوره الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "منير" أعادنا إلى تترات الزمن الجميل.