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ديمي روز تستعرض جسدها بالميني بكيني ذو الخيط الرفيع ولعت الشباب ..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

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فنون - ياسمين عبدالعظيم - ليست المره الاولى التي تظهر فيها باطلالة جذابة وأنيقة تبرز فيها جمالها وانوثتها وقومها المتناسق والرشيق للغايه انها الجميلة نجمة بريطانيا ديمي روز.

حيث نشرت مواخر عدة صور لها على صفحتها الخاصه علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام من احدث جلسة تصوير لها وهي ترتدي فستان قصير للغاية ومكشوف بدرجة كبيرة جدا اظهرت فيها رشاقتها وقوامها المشدود.

ونالت الصور علي العديد الاعجاب من قبل المتابعين الذين تغزلوا في جمالها ورشاقتها وأنوثتها وجمالها ديمي روز هي فنانة وعارضة ازياء عالمية مشهورة بصورة كبيرة ولدت عام 1995.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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