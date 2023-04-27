شكرا لقرائتكم خبر عن الموقع الرسمى لـ"جولدن جلوب" ينشر السيرة الذاتية للكاتب الصحفى رامى نوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لجوائز "جولدن جلوب" العالمية«Golden Globes» ، السيرة الذاتية للكاتب الصحفى رامى نوار، مدير تحرير تليفزيون الخليج 365، بعد أيام من اختياره ضمن قائمة المصوتين "الناخبين" الدوليين في جوائز "جولدن جلوب" للدورة الـ 81 والتي تمنح لأشهر الأعمال السينمائية والتليفزيونية فى العالم.

الكاتب الصحفى رامى نوار انضم إلى قسم السياسة باليوم السابع فور تخرجه من قسم الصحافة عام 2009، وتولى ملف الإسلام السياسى بعد ثورة يناير 2011، ثم شغل منصب سكرتير تحرير جريدة الخليج 365، كما عمل مديرا لتحرير موقع "برلماني" المتخصص فى الشئون البرلمانية والقانونية، ومدير تحرير "موقع فيديو 7" المتخصص فى محتوى الفيديو وهى أولى تجارب صحافة الفيديو فى مصر.

ويعد الكاتب الصحفى رامى نوار، أحد مؤسسى تليفزيون الخليج 365، حيث أنتج برنامج "وجوه مصرية" الذى نجح من خلاله فى استضافة شخصيات مصرية بارزة فى مختلف دول العالم حققت نجاحات بارزة على كافة الأصعدة، منهم الدكتورة تهانى عامر مديرة البرامج فى وكالة ناسا، والمخرج المصري العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز إيمى، ودورين أسعد أول سيدة مصرية تشغل منصب عمدة فى كندا، والممثل المصرى العالمى زيكو زكى بطل مسلسل "FBI" أشهر المسلسلات الأمريكية.

كما نجح فى إجراء العديد من اللقاءات التليفزيونية الحصرية أبرزها الضابط الأمريكي روبرت أونيل قاتل أسامة بن لادن، وتشارلز أنسون المتحدث السابق للملكة إليزابيث، والدكتور بارتلى جريفيث الجراح الأمريكي صاحب أول عملية لزراعة قلب خنزير داخل جسد إنسان، و"إيمي لوجرين" البطلة الحقيقية للفيلم العالمى «The Good Nurse» التي كشفت كواليس وأسرار حكايات القاتل المتسلسل تشارلى كولين الذى قتل أكثر من 400 مريض داخل مستشفيات أمريكا، و الكولونيل «خالد شباز» أول عقيد مسلم بالجيش الأمريكي.

وكانت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، أعلنا قبل أيام، أنها اختارت 215 ناخبا دوليين جديداً بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين والبالغ عددهم 95 عضوا حالي، للتصويت على جوائز "جولدن جلوب" والتي من المقرر أن يقام حفل جوائز المقبل والذي يحمل رقم 81 في 7 يناير 2024.

وأكدت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، أن اختيارها مصوتين جدد فى لجنة تحكيم الدورة الـ 81، يأتي فى إطار توسيع التمثيل والتنوع لضم أفضل الصحفيين والنقاد الفنيين من مختلف دول العالم للمشاركة فى اختيار أفضل الأعمال السينمائية والتليفزيونية على مستوى العالم.

وأكدت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، أنها اختارت أكبر هيئة تصويت وأكثرها تنوع فى تاريخها ويعود بداية جوائز "جولدن جلوب" إلى عام 1943، لافتة إلى أنه سيتعين على كل ناخب "مصوت" مشاهدة مئات الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية ليساهم تصويته فى اختيار أفضل الأعمال عالمياً.

وقالت هيلين هوين، رئيسة رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، فى تصريحات صحفية اليوم الأثنين:" لقد تجاوزنا هدفنا المتمثل في الوصول إلى 300 ناخب لجوائز جولدن جلوب السنوية الـ 81 القادمة بفضل جهودنا للوصول إلى أفضل الصحفيين والنقاد، ومتحمسون للإنجاز غير المسبوق في بناء هيئة تصويت عالمية تضم مختلف الجنسيات".

وأوضحت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA »، أن هيئة التصويت تضم الأن ممثلين عن 76 دولة حول العالم، يمثلون تنوعات عرقية مختلف كالتالى، 25 % من اللاتينيين، و 14 % من الآسيويين، و 10 % من السود، و 9 % من الشرق الأوسط، و 42 في المائة من البيض، وأكدت الرابطة أن الناخبين الدوليين سيخضعون لمدونة جوائز جولدن جلوب لقواعد السلوك.

وختمت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، بيانها برسالة إلى الناخبين والمصوتين الجدد، قائلة:" نحن سعداء للغاية لانضمامك إلينا في رحلتنا لهذا العام الخاص فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ81.

للإطلاع على السيرة الذاتية للكاتب الصحفى رامى نوار مدير تحرير تليفزيون الخليج 365، عبر الموقع الرسمى لـ"جولدن جلوب" «Golden Globes»

https://www.goldenglobes.com/international-voter/ramy-nawar



اختيار الكاتب الصحفي رامى نوار بقائمة الناخبين الدوليين لجوائز جولدن جلوب الـ81

اختيار الكاتب الصحفي رامى نوار بقائمة الناخبين الدوليين لجوائز جولدن جلوب الـ81

السيرة الذاتية للكاتب الصحفى رامى نوار مدير تحرير تليفزيون الخليج 365، عبر الموقع الرسمى لـ"جولدن جلوب" «Golden Globes»