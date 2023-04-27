شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر: أشكر ماندو العدل على اختياره لى وتوجيهاته فى عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الفنانة فريدة سيف النصر إشادات واسعة من الجمهور بعد مشاركتها المميزة في مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي، بدور "سكينة" زوجة عبد الجبار (جمال سليمان).

وقالت فريدة سيف النصر في تصريح لـ ”الخليج 365” أنها تلقت ردود أفعال قوية على الدور من جمهورها وأصدقائها، متابعة: "كنت واثقة في ربنا إن الدور هيعجب الناس، وبكون محظوظة لما عيلة من أب وأم وأولاد وأحفاد بيحبوا فريدة وأدوارها".



فريدة سيف النصر

وعن استعدادها للدور، أشارت أنها بدأت أول مشاهدها في العمل قبل أن تمضي العقد فبالتالي لم يكن لديها الوقت الكافي للتحضير، متابعة: "ولكني من الممثلين الذين يتعايشون بشكل كبير مع الشخصية، ومن أول ما أرتدي ملابس الشخصية، وتتشرح لي بشكل صحيح، ينساب إحساسي بالشخصية كالشلال، وأقوم بتأديتها، وساعدني في ذلك مخرج العمل ماندو العدل".

كما وجهت الشكر إلى المخرج ماندو العدل، قائلة: "أنا بشكر ماندو العدل جدا على اختياره لي في الدور وتصميمه عليا، رغم إنه كان فيه ممثلين غيري عايزين يعملوه، وإنه كان بيوجهني صح لو لقاني خرجت عن الشخصية أو أفورت في إحساسي بيها".



فريدة سيف النصر

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.