شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تطرح ألبومها الجديد "خمس فصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة دينا الوديدى ألبومها الغنائى الجديد "خمس فصول"، على مختلف المنصات الرقمية، ويضم الألبوم 5 أغنيات، هى "المجد" و"وشوش الودع" و"متغربين" و"بلالين" و"طب ايه"، حيث تحمل كل منها حكاية.

وتخوض دينا خلال الألبوم تجربة التلحين وكتابة الأغانى، حيث لحنت جميع أغانيه بنفسها كما شاركت فى كتابة بعضها، وتتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء الشباب، ندى الشبراوى وأحمد عبد الخالق وعمرو نور ونبيل عبد الحميد، وخمسة موزعين موسيقيين، هم رامى عطالله ووائل السيد وكريم حسام وفادى بدر وماهر الملاخ.

وعن "خمس فصول" قالت دينا الوديدي: "انشغلت فى تحضير الألبوم خلال فترة أزمة كورونا، ومنها استوحيت المشاعر المختلفة التى جسدتها فى كلمات وألحان أغانيه بين الحيرة والاستسلام والأمل والامتنان، حيث تحمل كل أغنية منها تجسيدا لشعور ما وحالة خاصة جدا وكأنها فصل من فصول الحياة، ومن هنا جاء اختيار الاسم خمس فصول".

كما أضافت الوديدي: "الألبوم يمثل تجربة موسيقية ومغامرة جديدة فى مشوارى كبروديوسر ومنتجة وملحنة لأغانيه، ويعتبر رحلة شعورية داخل أفكارى ومشاعرى المتراكمة خلال العامين الماضيين، وبداية لمرحلة جديدة فى مسيرتى المهنية".

ويعيد ألبوم "خمس فصول" دينا الوديدى لساحة الألبومات الغنائية بعد خمس سنوات منذ ظهور ألبومها الثانى "منام" كما يأتى بعد 9 سنوات منذ ظهور أول ألبوماتها "تدور وترجع".