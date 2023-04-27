شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تجرى جولة فنية فى الخليج 11 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي أنغام حفلا غنائيا في الكويت على مسرح آرينا الكويت يوم 11 من مايو المقبل، وروجت للحفل من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت بوستر الحفل، معلقة عليه: " وحشتوني نتقابل يوم 11/5 بمسرح آرينا الكويت ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت".

كما تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي في دبي بالإمارات السبت الموافق 20 مايو المقبل، ويشاركها الحفل الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة.

وطرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.