سعد لمجرد يجهز الطعام مع زوجته ويرقص .. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر سعد لمجرد فى لقطات تجمعه بزوجته أثناء تجهيزه الطعام في المطبخ خلال العيد وبعد خروجه من السجن.

ونشر النجم المغربي فيديو عبر حسابه الخاص في "إنستجرام" وهو يتسوق مكونات الطبخ من أجل تحضير طبق من الباستا وطبق آخر من الحلويات لكل أفراد أسرته بمناسبة العيد.

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كما ظهر سعد وهو يرقص مع زوجته غيثة العلاكي في المطبخ، واحتضنها في الفيديو الذي علّق عليه قائلاً: "الطهي الجيد لا يعني الطهي الفاخر، لقد كان من دواعي سروري أن أرى عائلتي تستمتع بطعامي".

ومن المعروف أن أطلاق سراح سعد لمجرد من الأسبوع الماضي من السجن في باريس بعد دخوله منذ أواخر شهر

فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود لعام 2021.

وأكد المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، محامي سعد لمجرد، خبر إطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته.

كما أضاف أن القضية مستمرة، ولكن سعد خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طُلب مرة أخرى لسماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي.