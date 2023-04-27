تعليق تامر حسني بعد الطلاق.."ربنا يكتبلك كل الخير يا بسوم"

ياسر رشاد - القاهرة - علق الفنان تامر حسنى على خبر انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، والذى أعلنته الأخيرة منذ قليل، مشيرا إلى استمرار علاقتهما كأصدقاء.

كتب “تامر” عبر حسابه الرسمى على “انستجرام“: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. بين الأزواج فى كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله لهم الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد والاحترام والتقدير، عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلى كل الخير يا بسوم.. سأظل الأب والأخ والصديق والسند، فى حفظ الله”.

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وكانت بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسنى منذ قليل، مؤكدة أن العلاقة بينهما ستظل قائمة على الود والاحترام، وكتبت “بوسيل” عبر خاصية الاستورى على “انستجرام”: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا فى

الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بينى وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلى كل الخير.. آمين يارب”.

وفى سياق آخر يستعد الفنان تامر حسنى لطرح فيلمه الجديد، الذى يحمل اسم تاج ويحضر له حاليا، ويشاركه البطولة بيومى فؤاد، وساندى، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الأبطال المشاركين فى العمل، والعمل من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويجسد تامر حسنى فى فيلم تاج شخصيتين لأخوين توأمين هما تاج وهارون، وتدور الأحداث فى إطار من الكوميديا والفانتازيا.