ماجد المصري: تحمست لدوري في ضرب نار وزيدان جمع بين الخير والشر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان ماجد المصرى كواليس تجسيده دور زيدان في مسلسل ضرب نار بماراثون رمضان.



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وأكد ماجد أن مشاركته في العمل جاءت بعدما تلقي مكالمة من المنتج الفني محمود كمال من شركة سينرجى، وقال له هناك دور مهم في مسلسل ضرب نار، متابعا: "قلت له أرسل لى المعالجات ودورى في المسلسل، ثم وجدت شخصية زيدان محيرة ويجمع بين الخير والشر وستحبه".



وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه لديه ذكريات مع الهرم الأكبر قائلا: "صعدت أنا والفنانة حنان ترك الهرم الأكبر في فيلم (امرأة و5 رجال)، وكان الموضوع مخيفا للغاية، والطقس فى أعلى الهرم مختلف".



وتابع ماجد المصرى: "تحمست للدور وقلت لهم إننى جاهز للتصوير، ولا يوجد مشهد صعب وآخر سهل، وكل المشاهد صعبة ولا بد أن تستعد لكل المشاهد".



تفاصيل مسلسل "ضرب نار"



يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل

شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.



تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.





أبطال مسلسل ضرب نار



مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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