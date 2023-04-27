شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: شخصيتى فى "سره الباتع" تحكمها المنفعة والتحالف مع الشيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد عبد العزيز عن دوره "الحاج شهاب" فى مسلسل "سره الباتع"، قائلا: "الحاج شهاب شخص لا يحكمه إلا منفعته ومصلحته، هو أنا ومن بعدى الطوفان، وكل ما يلزم هذا يقوم به حتى لو تحالف مع الشيطان، والغاية لديه تبرر الوسيلة".

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "لدينا رصيد جميل من الأعمال التى تسمح لى بعنصر المفاجأة"، موضحا أن المخرج خالد يوسف أصر عليا للقيام بهذا الدور، كما يعطى لنا الحرية فى العمل وإبداء الرأى.

وتابع أحمد عبد العزيز: "بمجرد أن ذاكرت وأخذت ميعاد التصوير وافقت على الدور ولكن انتظرت رد الفعل بداية من اللوكيشن من خلال الزملاء خلف الكاميرا وأمامها".

وفى وقت سابق، قال أحمد عبد العزيز إن شخصية الشيخ شهاب فى مسلسل سره الباتع كانت غريبة ومختلفة عنه وعن الأدوار التى قدمتها مسبقا فى الدراما، متابعا: "ترددت فى قبول الدور واندهشت من الشخصية لأنها شخصية شريرة وانتهازية وبخيلة وبه صفات سيئة كثيرة، بينما لدى رصيد لدى الجمهور فى الجانب الطيب فى الأعمال الدرامية".