شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة عن "الكتيبة 101": لأول مرة أقدم عملا وطنيا.. وفخورة جدا به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة لبلبة، أحد أبطال مسلسل "الكتيبة 101"، عن كواليس المسلسل، قائلة: "لأول مرة أقوم بعمل وطنى وفخورة جدا به"، لافتة إلى أن الأحداث حقيقية والأبطال موجودون، مؤكدة أن مشهد زيارة ابنها فى المستشفى بالحلقة 13 أكثر حلقة بكت فيها.

وأضافت لبلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة، أن أجمل شىء أنها أدت دور أم لضابط وابن وحيد، موضحة: "فكرت فى أنى حملت وولدت عمرو يوسف ولعبت معاه وكإنه ابنى".

وتابعت لبلبلة: "الدور عميق وبه فلسفة ومؤثر"، مؤكدة أن المسلسل سيكون بداخل وجدان الناس وداخل قلبها شخصيا ولن تنساه أبدا وسعيدة بذلك.