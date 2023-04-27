شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يتألق بقصيدة "مدرسة الحب" والجمهور يغنى معه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم كاظم الساهر خلال حفله الغنائي المقام حاليا بمدينة جدة السعودية، على مسرح "بنش مارك"، ويأتى الحفل ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وأشعل الساهر الحفل بقصيدة "مدرسة الحب" وسط حضور الآلاف من جمهوره، وطالبه الجمهور بإعادتها لأكثر من مرة.

كما قدم الساهر أغنية "حبببتى عندما يسألوكى"، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهى إحدى القصائد التى اشتهر بها القيصر فى حفلاته الأخيرة، وهى القصيدة التى تتغزل فى حبيبته وعن ملامحها وشعرها، كما قدم أغنية "أه واهين"، وأغنية "يا فاتنتى"، وأغنية "أنتى الحنين".

كاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقتهما وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.