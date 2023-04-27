شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر: خوفت من دور بثينة فى "علاقة مشروعة" ورفضته فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة مى عمر، صاحبة دور "بثينة" بمسلسل "علاقة مشروعة"، حول كواليس المسلسل قائلة: "كنت محظوظة إنى انتهيت من تصوير المسلسل فى أسوان أول يوم رمضان"، لافتة إلى أن رمضان بالنسبة لها فى البيت فطار وسحور لأنها تحب اللمة.

وأضافت مى عمر خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "عندما قرأت الدور تخوفت منه ورفضته، ووجدته جديد عليا، وحاولت أن أحب الدور، وتعاطفت مع بثينة لأنى سأقوم بالدور"، مؤكدة أنه لا يوجد شخص شرير دائما، فكل تصرفاتها خطأ لكن تخرج من حب.

وتابعت مى عمر: "شخصية بثينة مركبة وبعض الأوقات تتعاطف معها، وأوقات أخرى تكرها وتعود مرة أخرى تتعاطف معها وتشعر أنها طيبة".