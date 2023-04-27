المغربية بسمة بوسيل تُعلن طلاقها رسمياً من الفنان تامر حسني بعد زواج دام 12 عاماً

أعلنت المغربية بسمة بوسيل طلاقها رسميا من الفنان المصري تامر حسني بعد زواج دام 12 عاما، وأثمر 3 أبناء، بنتين وولد.وكتبت بسمة تدوينة عبر خاصية “الستوري” عبر حسابها الرسمية على “الانستغرام”: “جعلنا بينكم موده و رحمه ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني و بين تامر و سيظل بينا كل ود و احترام و ربنا يكتبلك و يكتبلي كل الخير آمين يارب”.

وحرص تامر حسني بدوره على مشاركة تدوينة طليقته بسمة بوسيل عبر حسابه الرسمي على “الانستغرام”، وعلق عليها بـ”وجعلنا بينكم موده ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا او لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا الموده والرحمة و أجمل اولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير اثنا عشرة عام مش هينه ، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يابسوم سأظل الاب و الاخ والسند الصديق وفي حفظ الله”.

وفي وقت سابق، قام الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني بإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاعتقاد بأن الخطوة مقدمة للإعلان عن انفصالهما.

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