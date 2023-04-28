شكرا لقرائتكم خبر عن بوب أودنكيرك ينضم للجزء الثاني من مسلسل The Bear والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل بوب أودنكيرك إلى الموسم الثاني من المسلسل الدرامي الشهير The Bear، لكن لم يتم كشف تفاصيل دوره في العمل بعد. وأفادت مصادر أن نجم مسلسل Better Call Saul سيظهر بدور شرف في العمل حسبما اكدت صحيفةVariety .

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثاني من مسلسل The Bear في يونيو، ومن بطولة جيريمي ألين وايت في دور "كارمي" بيرزاتو ، طاهي النخبة الذي يعود إلى المنزل لإدارة مطعم لعائلته في شيكاغو بعد وفاة شقيقه الأكبر منتحرًا. ويشارك في البطولة آيو إيديبيري ، إيبون موس باتشراش ، ليونيل بويس ، ليزا كولون-زياس ، إدوين لي جيبسون ، كوري هندريكس ، ماتي ماثيسون ، ريتشارد إستيراس وخوسيه إم. ناتالي.

يشار إلى أن مسلسل Better Call Saul هو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMC فى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13حلقة ليعرض فى 2016.

المواسم الأولى من المسلسل شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.