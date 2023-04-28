شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم عن "علاقة مشروعة": العلاقة بين مى وياسر جلال مشروعة ومرفوضة اجتماعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان مراد مكرم حول مسلسل "علاقة مشروعة" قائلا: "لا أختار الأدوار بمفردى ولدى فريق أتناقش معه وأحاول أن تكون الشخصيات مختلفة"، موضحا أن الخيانة كانت من صديقه فى المسلسل، والشخصية كانت مختلفة.

وأضاف مراد مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة، أن المخرج فتح لنا الشخصيات المختلفة والإفيهات التى كانت فى المسلسل لم تكن مكتوبة، وكانت اجتهادا من الفنانين بموافقة المخرج.

ولفت مراد مكرم إلى أن معظم النقاشات التى أتت من السيدات أنه لماذا يصل للحبس بعد زواجه مرة أخرى، حيث وضحنا أن السبب هو القتل الخطأ وليس الزواج الثانى، مؤكدا أن العلاقة فى المسلسل مشروعة وليست أخلاقية ومرفوضة اجتماعيا، فهو خائن لصديقه.