شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يتألق بأجمل أغانيه فى حفل سباق الهجن بالعريش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الكينج محمد منير حفل ختام سباق الهجن بالعريش، وشهد الحفل إقبالا جماهيرا كبيرا، وأحسن الجمهور استقبال الكينج بمجرد ظهوره على المسرح، وغنى الكينج أجمع أغانيه.

وأشاد الكينج بدور عائلات العريش وسيناء والتضحيات التى قدموها للوطن، كما أشاد باللغة النوبية وكيف كانت مؤثرة في حرب أكتوبر. وقدم منير باقة من أغانيه التى تعايش معها الجمهور الذى حرص على الحضور، ونقلت قناة الحياة الحفل مباشرا وحصريا.

ويعد السباق واحدا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية في هذا الشأن، والذى انطلق بمدينة العريش بشمال سيناء أول أمس الأربعاء.

وأقيم برنامج حفلات على هامش فعاليات سباق الهجن وشارك فيها الشاعر هشام الجخ والفنان هيثم نبيل، وانطلق سباق الهجن بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص جدًا، وذلك بالتعاون بين مجلس القبائل والعائلات المصرية مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة.

وقال الكينج محمد منير في حواره لـ"القاهرة الإخبارية"، إنه فخور هذا العام بمشاركته فى أكثر من عمل، متابعا: "سعيد بردود الفعل التي استقبلتها عن الأعمال التي شاركت بها في الموسم الرمضاني سواء كانت من الأصدقاء أو جمهوري، كما أنني أحرص على متابعة الأعمال الرمضانية التي جاءت على مستوى فني مميز".

وأضاف محمد منير أنه لم يستغرق وقتًا طويلًا في التحضير لتترات المسلسلات، متابعا: "ما دمنا مؤمنين بغناء اللحن الذي نقدمه فالأمر يصبح سهلًا، والحقيقة أنني سعيد بالتعاون مع شعراء وملحنين تترات رمضان الذين اجتهدوا في تقديم عمل فنى قوى".

محمد منير شارك محبيه هذا العام بمسلسلين غنى التيتر الخاص بهما، وهما "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وبطولة كوكبة كبيرة من النجوم، و"عملة نادرة" بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد، ولم يكتف بالحضور من خلال المسلسلات فقط، إذ رافق صوته جمهوره من خلال الفواصل الإعلانية المختلفة، ليكون حاضرًا بصوته على المائدة الرمضانية، ويخلق حالة من الاحتفاء بين جمهوره الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "منير" أعادنا إلى تترات الزمن الجميل.