شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير: فخور بالغناء على أرض سيناء الحبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد منير عن سعادته بالغناء على أرض سيناء، وقال بعد صعوده على المسرح أثناء إحيائه حفل ختام سباق الهجن بالعريش: "أنا فخور إنى بغنى على أرض سيناء الحبيبة، ونحمد الله إننا تخلصنا من الإرهاب ورجعنا نعمل حفلات على أرضها مرة تانية".

وأشاد الكينج بدور عائلات العريش وسيناء والتضحيات التى قدموها للوطن، كما أشاد باللغة النوبية وكيف كانت مؤثرة في حرب أكتوبر. وقدم منير باقة من أغانيه التى تعايش معها الجمهور الذى حرص على الحضور، ونقلت قناة الحياة الحفل مباشرا وحصريا.

ويعد السباق واحدا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية في هذا الشأن، والذى انطلق بمدينة العريش بشمال سيناء أول أمس الأربعاء. وأقيم برنامج حفلات على هامش فعاليات سباق الهجن وشارك فيها الشاعر هشام الجخ والفنان هيثم نبيل، وانطلق سباق الهجن بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص جدًا، وذلك بالتعاون بين مجلس القبائل والعائلات المصرية مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة.