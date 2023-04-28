شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية العالمية مادونا بإطلالة على طريقة التلاميذ فى سن الـ 64 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المغنية العالمية مادونا البالغة من العمر 64 عاماً بمظهر غريب للغاية خلال آخر إطلالة لها، أثناء ارتداءها زي أشبه بتلاميذ المدارس مثلما ظهر خلال الصور التي تم التقاطها لها وهى بصحبة صديقها الذى لا يظل في العشرينات من عمره إلى الآن.



مادونا وصديقها

من ناحية أخرى سبق وأثبتت المغنية مادونا أنها تمتلك قدرة كبيرة على التفاوض والشراء بمهارة مؤخراً، حينما اشترت قصراً بمبلغ أقل مما هو معروض من قبل ملاكه بأكثر من 5 ملايين دولار، وذلك وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد أن المغنية والممثلة الشهيرة نجحت فيما سعت إليه واشترت قصر بات بمثابة نجاحاً كبيراً يثبت مهارتها في السوق العقارى.

الحكاية بدأت من عرض قصر بمنطقة "هيدن هيلز" احدى مقاطعات كاليفورنيا مقابل أكثر من 25 مليون دولار، قبل أن تنجح مادونا في التفاوض وشراءه في نهاية الأمر مقابل أكثر من 19 مليون دولار.

وذلك بعدما كان اشتراه ملاكه السابقين بمبلغ 18 مليون دولار قبل ثلاثة أعوام متوقعين زيادة كبيرة فيه إلا أن مادونا بحسب موقع الديلى ميل لم تهنئهم على ذلك، ونجحت في شراءه بسرعة بالمبلغ الذى يرضيها.