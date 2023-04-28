شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى بورتمان تستعد لطرح مسلسل Angel City الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الممثلة العالمية ناتالى بورتمان إلى عرض أحدث أعمالها التي تشارك في بطولتها مع مجموعة من النجوم، وهو مسلسل Angel City الذى يتطرق إلى السيرة الذاتية لواحد من أهم فرق الكرة النسائية التي تحظى بجماهيرية عريضة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر عرضه خلال شهر مايو المقبل.

ودوماً ما اعتادت بورتمان على التألق من خلال مجموعة من الأفلام التى تقوم ببطولتها، ومن آخر أفلامها الذى حقق نجاحاً كبيراً فيلم Lucy in the Sky الذى يتطرق لقصة رائدة فضاء، عند عودتها إلى الأرض من مهمة غيرت الحياة في الفضاء، وبالتالي تبدأ حياتها في الانهيار تدريجيا، وتقفد الاتصال بالواقع، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل في دور العرض الأمريكية.

الفيلم من بطولة ناتالي بورتمان، جون هام، دان ستيفنز، زازي بيتز، نيك أوفرمان، إلين بورستين، تيج نوتارو، كولمان دومينجو، لؤلؤة أماندا ديكسون، إرميا بيركيت، كريستوفر دارجا.