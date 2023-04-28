الصاروخ منى فاروق تتحدى سما المصري و لورديانا بكاش مايوه أحمر أبرز كل مفاتن جسدها

فنون - امير التهامي- شاركت الفنانة مني فاروق جمهورها عبر انستقرام مجموعة من الصور الجديدة لها والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلتها الصيفية في مدينة دهب، بجنوب سيناء.

وظهرت منى بإطلالة جريئة وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأحمر مع نظارة شمس، ولاقت مجموعة الصور التي نشرتها الفنانة على إعجاب العديد من المتابعين، وعلقت على صورها كاتبة: "أوقف كل شيء مؤذي"، وقامت بإغلاق خاصية التعليق على الصور.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق، مسلسل "أيام"، الذي عرض عام 2021 وشهد عودتها للتمثيل بعد غياب 3 أعوام منذ مسلسل "رحيم" الذي عرض في 2018.

مسلسل "أيام" بطولة حورية فرغلي، وشيري عادل، ورياض الخولي، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، ورشدي الشامي، وجمال عبد الناصر، ولقاء سويدان ، ومن تأليف سماح الحريري، وإنتاج: سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وإخراج: محمد أسامة.



