«سوق الكانتو» شخصية جديدة مختلفة تماما عن «العايقة»

ياسر رشاد - القاهرة - - المسلسل بعيد تماما عن الاقتباس من السينما العالمية

مى عز الدين فنانة تمتلك موهبة كبيرة للغاية، استطاعت أن ترسخ مكانا خاصا لها بين نجوم الدراما، وبالرغم من نجاحها الكبير فى أعمال البطولة المطلقة، إلا أن معايير الاختيار بالنسبة لها لم تتغير، ويظل مضمون الشخصية والسيناريو فى المقام الأول، وهو ما جعلها تبهر الجمهور العام الماضى من خلال مشاركتها النجم طارق لطفى بطولة مسلسل «جزيرة غمام» فى شخصية «العايقة» التى أبهرت الجمهور بشكل كبير.

وقررت «مى» أن تواصل التألق خلال موسم دراما رمضان المنقضى بمشاركتها فى بطولة مسلسل «سوق الكانتو» مع الفنان أمير كرارة والتى تظهر من خلاله فى شخصية مختلفة وجديدة عن الأعمال السابقة.

«مى» أكدت أن نجاحها مع البطولة المطلقة لم يغير من معايير الاختيار بالنسبة لها، وأشارت إلى أنها لا تبحث عن التواجد بقدر البحث عن الأعمال والشخصيات التى تضيف لها وتضيف أيضا لهوية الدراما المصرية.

- أبحث عن المضمون وليس التواجد.. والبطولة النسائية لا تقل عن البطولة المطلقة

فى هذا الحوار تحدثت الفنانة مى عز الدين عن مسلسلها الجديد «سوق الكانتو» والعمل للعام الثانى على التوالى مع المخرج حسن المنباوى ورؤيتها للمنافسة خلال موسم دراما رمضان.

<< شخصية فتاة أجنبية فى عصر قديم من تاريخ مصر، كيف جاء الاستعداد للشخصية؟

فى الحقيقة هى شخصية جديدة ومختلفة عن كل ما قدمته سابقا، وهذا ما لفت انتباهى اليها بشدة، خاصة وانى ابحث باستمرار عن التطور والظهور بأعمال جديدة للجمهور تضيف لى وتضيف لهوية الدراما ايضا، وفى الحقيقة المؤلف المبدع والرائع هانى سرحان ساعدنى كثيرا على التحكم فى الشخصية والاستمتاع والإبداع فى تقديمها، وأتمنى ان يشعر الناس بالمجهود الكبير المبذول فى تقديمها وأن تنال اعجاب الجمهور والنقاد، خاصة وانها شخصية مختلفة تماما عن شخصية «العايقة» التى ظهرت من خلالها الموسم الماضى وهذا ما كنت أبحث عنه.

- حسن المنباوى مخرج مبدع.. وأمير كرارة من أهم نجوم رمضان

<< هناك كثير من الانتقادات عن اقتباس العمل من السينما العالمية.. ما تعليقك؟

العمل بعيد تماما عن اى عمل تم تقديمه فى السينما العالمية، فلا يوجد أى تشابه أو أحداث مشابهة لأى عمل آخر، ولكن يمكن أن يكون هناك ربط من قبل الجمهور، بسبب ان المسلسل يتناول حكاية من عصر قديم ولذلك تتشابه الأزياء أو الديكور، ولكن بالنسبة للسيناريو والسياق الدرامى لا يوجد أى اقتباس او تشابه.

- أعشق السينما ولكن أنتظر العمل المناسب للعودة

<< للعام الثانى على التوالى مع المخرج حسن المنباوى.. حدثينا عن ذلك؟

شرفت العام الماضى بالعمل مع المخرج الرائع حسن المنباوى من خلال مسلسل «جزيرة غمام» وقدمنا عملا ناجحا بكل المقاييس مع النجم طارق لطفى، وكانت النتيجة رائعة، فهو مخرج يساعد كل من يعمل معه وله صورة مختلفة ومبدعة وكان من أهم أسباب النجاح بعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك سعدت كثيرا بالعمل معه أيضا هذا العام، فهو دائما يدفعنى للظهور بأفضل شكل وأفضل أداء وأتمنى أن نستكمل النجاح من خلال «سوق الكانتو» وأن تكون ردود الأفعال جيدة.

<< بالرغم من نجاحك الكبير فى البطولة المطلقة، إلا أنك لا تمانعين المشاركة فى أعمال من خلال البطولة النسائية، لماذا؟

لأن المعيار بالنسبة لى هو الشخصية

ومضمون العمل، وهذا كان السبب الرئيسى فى نجاح اعمالى، فتلقيت الكثير من السيناريوهات ولكنها لم تلفت انتباهى وتجذبنى بقدر «سوق الكانتو»، بالإضافة الى أن البطولة النسائية هى بطولة لا تختلف عن البطولة المطلقة، لأن الشخصية تكون من المحاور الرئيسية للعمل وهذا ما ظهر العام الماضى من خلال «جزيرة غمام» وهذا العام من خلال «سوق الكانتو»، ويبقى المضمون هو أساس النجاح، لأن الجمهور دائما ينحاز للمضمون القوى وليس أى شيء آخر.

<< وماذا عن العمل مع الفنان «أمير كرارة»، خاصة أنها المرة الأولى؟

أمير نجم كبير وله تاريخ جيد مع الجمهور، ودائما أعماله من الأعمال الهامة خلال موسم دراما رمضان، وفى الحقيقة استمتعت كثيرا بالعمل معه، خاصة وان لديه رغبة في استمرار نجاحه وتقديم أعمال جيدة وكبيرة للجمهور، فكانت تجربة رائعة للعمل معه، وأتمنى أن يكون « دويتو» ناجحا وينال اعجاب الجمهور.

<< وما هو تقييمك للمنافسة خلال موسم دراما رمضان؟

دائما يكون موسم دراما رمضان زاخرًا بالنجوم وبالأعمال الكبيرة، ولذلك تظل المنافسة سمة أساسية من سمات الموسم، وكل منا كفنانين يحاول تقديم أفضل ما لديه لإرضاء الجمهور، ولكن هى منافسة فى النهاية لصالح الجمهور، فهو من يستقبل أعمالا على مستوى كبير وفى صالحنا أيضا لأنها تضيف للفنان ولتاريخه الفنى، وفى النهاية جميعنا أصدقاء ونتمنى النجاح لبعضنا جميعا، لان نجاحنا فى النهاية باسم وهوية الدراما المصرية.

<< هل تؤثر ظاهرة الإعلانات خلال موسم رمضان على نسب المشاهدة أو يمكن أن تصيب الجمهور بالملل؟

ظاهرة الإعلانات أيضا ظاهرة مرتبطة بموسم دراما رمضان، وهناك العديد من الحملات الإعلانية تنال اعجاب الجمهور ولا تصيبهم بالملل، لذلك الجمهور أيضا يعرف الموسم والظواهر المرتبطة به وأيضا العمل الجيد قادر على لفت انتباه الناس وجعلهم ينتظرونه باستمرار.

<< بعيدا عن الدراما.. حالة غياب كبيرة عن السينما خلال السنوات الماضية، لماذا؟

كفنانة أعشق السينما وحققت الكثير من النجاحات بها، ولكن لم أتعمد الغياب، فلم أجد السيناريو المناسب للظهور، وخلال هذه الفترة قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، فكما ذكرت لا أبحث عن التواجد ولكن أبحث دائما عن المضمون الذى أظهر من خلاله للجمهور.