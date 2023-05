مصر تعزز حضورها بـ«عيسى».. وتونس تعود للمشهد بعد غياب 50 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - اكتملت تشكيلة الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، الذى تُقام فعالياته فى الفترة من ١٦ الى ٢٦ مايو بقصر المهرجانات فى مدينة كان الساحلية.

وفيما يبدو أنها واحدة من أفضل التشكيلات منذ سنوات، بعد الإعلان عن الاختيار الرسمى يوم الخميس الماضى، حيثُ تم إجراء المزيد من الإضافات فى اليومين الماضيين، جعلها دورة مميزة.

ويفتتح فعاليات المهرجان، فيلم Jeanne du Barry، للمخرجة مايوين، بطولة جونى ديب، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وفرنسا، إذ يعد أول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية للتنافس على العرض الافتتاحى فى مهرجان كان السينمائى.

تشهد الدورة المقبلة لأول مرة حضورًا عربيًا بارزًا، بواقع 6 أفلام، فى مختلف وحدات المهرجان. إذ تم الإعلان عن الفيلم التونسى المشارك فى المسابقة الرسمية بعنوان «بنات ألفة» والذى يحمل توقيع المخرجة كوثر بن هنية، بطولة النجمة هند صبرى.

وبهذا الفيلم تعود السينما التونسية إلى المسابقة الرسمية فى المهرجان بعد أكثر من 50 عاما على التوالى، حيث نافس آخر فيلم تونسى فى مسابقة الأفلام الطويلة منذ سنة 1970 وهو عمل سينمائى للمخرج الراحل عبد اللطيف بن عمار بعنوان «حكاية فى غاية البساطة».

كما تحضر السينما السودانية ولأول مرة فى مسابقة «نظرة ما» فى المهرجان من خلال فيلم «وداعا جوليا» إخراج محمد كردفانى. وينتمى الفيلم إلى الدراما الاجتماعية المستوحاة من الواقع السودانى.

ومن مصر، يشارك فيلم «عيسى» الذى تدور أحداثه حول فتاة صومالية تبلغ نحو 20 عاماً، وتعمل فى المجال الصحى فى مصر، وتناقش أحداث الفيلم رحلتها فى عملها وكيف تعمل فى الرعاية الصحية وتقدم خدماتها للمرضى.

كما يشارك فيلمان مغربيان فى مسابقة «نظرة ما»، وهما «أم كل الأكاذيب» للمخرجة أسماء المدير، وles meutes للمخرج كمال الأزرق.

ومن الجزائر يشارك فيلم «عمر الفراولة» للمخرج إلياس بلقادر فى فعاليات تظاهرة عروض منتصف الليل. بينما تشارك الأردن بفيلم «إن شالله ولد» ويعد هذا الفيلم الأردنى الأول الذى يشارك فى فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى.

كما يشارك الممثل الشاب أمير المصرى، فى بطولة فيلم من إخراج جيسيكا هاوسنر بعنوان «نادى صفر».

ووفقا لمجلة «فارايتى» الأمريكية، تم كشف النقاب عن أحدث أفلام بيكسار Elemental - وهى المرة الرابعة التى تستضيف فيها دار الرسوم المتحركة الأمريكية مهرجان كان - باعتباره الفيلم الختامى. تدور القصة حول مدينة تتواجد فيها التجسيدات الحية للعناصر - الماء والنار والأرض والهواء - جميعها.

يبدو بالفعل اختيار عام 2023 وكأنه عام من العودة فى المنافسة كواحد من أهم المهرجانات السينمائية وأكثرها شهرة، إذ تنافس على السعفة الذهبية، فيلم جوناثان جليزر The Zone of Interest، وهو مقتبس ألمانى بولندى لرواية مارتن أميس لعام 2014. لم يصنع جليزر فيلمًا منذ عام 2013 الذى نال استحسانًا كبيرًا، وهو من الخيال العلمى "تحت الجلد".

تدور أحداث الفيلم فى أوشفيتز خلال الحرب العالمية الثانية، ويحكى The Zone of Interest قصة ضابط نازى وقع فى حب زوجة قائد المعسكر، تلعب دورها النجمة ساندرا هولر.

وتعود المخرجة الفرنسية كاثرين بريلات لحلبة المنافسة على السعفة الذهبية، بفيلم L’Ete dernier، بعد غياب عشر سنوات، منذ أن قدمت فيلم Abuse of Weakness عام 2013 مع

إيزابيل هوبرت.

ويعود صانع الأفلام الفرنسى من أصل فيتنامى، تران آنه هونج، الذى فاز بكاميرا دور فى مدينة كان، الجائزة الممنوحة لأفضل ظهور لأول مرة فى عام 1993 عن فيلم The Scent of Green Papaya يعود الآن بفيلم La vie et la passion de Dodin-Bouffant مقتبس من رواية مارسيل روف عام 1924، قصة الحب هذه التى تدور أحداثها فى القرن التاسع عشر فى مطبخ شهير.

بالطبع، ستتجه كل الأنظار إلى Killers of the Flower Moon، وهو فيلم خارج المنافسة بواسطة Martin Scorsese المخرج مارتن سكورسيزى، وهى المرة الأولى لسكورسيزى فى مدينة كان منذ عام 1984.

يركز هذا العمل الجديد، وهو الأول له على Apple TV +، على جرائم القتل فى أوكلاهوما فى أوسيدج نيشن خلال عشرينيات القرن الماضى، عندما تم العثور على النفط فى الأراضى القبلية. إنها أيضًا المرة الأولى التى يظهر فيها أكثر ممثليه المحبوبين، روبرت دى نيرو وليوناردو دى كابريو - اللذان شاركا آخر مرة فى فيلم This Boy’s Life عام 1993 وMarvin's Room لعام 1996.

وسيتم عرض فيلم «Indiana Jones and The Dial of Destiny» لأول مرة من خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى لعام 2023، العمل من إنتاج شركتى Disney وLucasfilm.

وكان قد تم عرض الفيلم الأخير من إنديانا جونز، «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» الذى طرح فى عام 2008، لأول مرة أيضا فى مهرجان كان السينمائى، وحاز على تصفيق حار لمدة 4 دقائق.

وينافس المخرج البريطانى المخضرم كين لوتش، الذى يبلغ من العمر 87 عامًا، الفائز مرتين بالسعفة الذهبية، بفيلم The Old Oak وهو دراما أخرى تقع فى شمال شرق إنجلترا، تدور حول مجتمع التعدين المتدهور، وتتعامل مع وصول اللاجئين السوريين.

سيقدم الممثل والمخرج المغربى فوزى بن سعيد، أحدث أعماله الصحارى. بطولة فهد بن شمسى، تدور أحداث الفيلم حول اثنين من محصلى الديون أرسلتهما وكالتهما إلى الصحراء المغربية. كما قال بن سعيد إن الفيلم يلقى نظرة وجودية على «الإنسان ضد نفسه، وضد الله وضد الطبيعة والتصالح مع عنفه الداخلى».