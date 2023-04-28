شكرا لقرائتكم خبر عن ميلاد نور الشريف..أسباب نجاح لن أعيش فى جلباب أبى من وجهة نظر الفنان الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 28 من أبريل مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل نور الشريف الذى يعتبر أحد أهم الفنانين في تاريخ مصر والعالم العربى لما قدمه من بصمات عديدة خلال مسيرة طويلة ارتبط فيها ببطولات على مستوى السينما والدراما ليصنف أنه أحد أهم الفنانين بفضل موهبته الكبيرة وثقافته الهائلة.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على واحد من أهم أعمال الفنان الراحل نور الشريف، وهو مسلسل لن أعيش في جلباب أبى الذى يعتبر من أهم روائع الدراما المصرية، في تاريخها، ولا يزال إلى الآن يحظى بنسب مشاهدة كبيرة في العالم العربى كله مع كل إعادة عرض له.

الفنان الراحل نور الشريف تطرق إلى أسباب هذا النجاح خلال حوار تليفزيونى قبل وفاته، محاولاً فيه تفسير أسباب هذا النجاح المدوى مع عرضه على شاشة التليفزيون مؤكداً أن النص مميزاً للغاية، بالإضافة لأن تناول العمل قصة كفاح رجل بدأ حياته من الصفر أمر حظى بإعجاب المشاهدين.

وأضاف نور الشريف خلال حواره أيضاً أن المسلسل شهد كيمياء مميزة بينه وبين عبلة كامل من جهة أخرى، رغم أن العمل هو الأول الذى يجمعهما معاً، ولكن حظت تلك الكيميا بإعجاب المشاهدين.

وأخيراً من أهم الأمور التي لاقت إعجاب المشاهدين من وجهة نظر نور الشريف يتمثل في أن شخصية عبد الغفور البرعى استمرت في العيش مع زوجته فاطمة ولم يتزوج عليها كعادة ما يحصل في أغلب الأعمال، وإنما صارا معاً حتى النهاية بنفس القدر من المحبة والعرفان بالجميل.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل نور الشريف عاش يتيماً بعد وفاة والده، ولم يزد عمره عن سنة واحدة واشتهر بكونه زملكاوى جداً، وتخطي الأمر مجرد الانتماء للنادي إذ لعب فى أشبال نادى الزمالك قبل أن يترك الكرة من أجل الفن ليتفرغ للتمثيل.

وقد كون نور الشريف ثنائياً بارزاً مع زوجته الفنانة بوسى، وقدما معاً بطولة عشر أفلام خلال 34 عاما زواج.

ولم يقتصر نجاح نور الشريف المدوى على السينما، ولكن انتقل لشاشة الدراما أيضاً بأعمال مثل لن أعيش في جلباب أبى، وهارون الرشيد، حضرة المتهم أبى، الآخر، وغيرها من الأعمال.