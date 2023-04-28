إليسا تكشف عن عدم إتمام عقدها مع "روتانا"

كشفت الفنانة إليسا أنها لم تتمكن من اكمال التعاقد مع شركة "روتانا"، وذلك لأسباب وتفاصيل وصفتها بـ " الصغيرة" دون الافصاح عنها.واعتبرت إليسا أن شركة " روتانا" بمثابة عائلتها، حتى في ظل وجود اختلاف بينهما في وجهات النظر.

وكتبت إليسا منشوراً لها عبر صفحتها الرسمية على " تويتر"... تفاصيل صغيرة بس مهمة حالت دون توقيع العقد مع شركة روتانا! روتانا عيلتي وما بقبل اي شي ينزع علاقتي فيا، بس حتى بقلب العيلة في اختلاف بوجهات النظر! كل تأخيرة وفيها خيرة ، فشوية تأخير وراحة بال أطول أحسن أكيد بتمنى تتفهمو هل الشي".

بوادر أزمة إليسا

بدأت أزمة إليسا منذ حذف جميع الإعلانات الخاصة بأغنية "بتمايل على الـ Beat"، التي كان من المقرر طرحها في عيد الفطر وهو ما أثار حالة من الجدل حول العلاقة بينها وبين شركة روتانا.

يذكر أن، إليسا واجهت عدة أزمات، منذ إعلانها عن تولي شركتها الخاصة "إي ريكوردز"، إنتاج الألبوم الذي يعد رقم 13 في مسيرتها الفنية، والذي يأتي بعد 3 سنوات من طرح ألبومها " صاحبة رأي".

إليسا، دخلت في نزاع قضائي مع شركة "وتري"، التي كانت قد تعاقدت معها على توزيع الألبوم، و أقامت ايضا دعوى قضائية ضد الفنان والملحن زياد برجي، بسبب أغنية "أنا وبس"، عقب طرحه أغنية لها نفس اللحن، تحت عنوان " وبطير".

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