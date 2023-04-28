التفاصيل الكاملة لحفل أنغام المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي في الكويت على مسرح آرينا الكويت، وذلك يوم 11 مايو المقبل، ما جعلها تتصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

اقرأ أيضًا.. فيديو.. بحبك وبرتاحلك.. أنغام من كواليس أحد كليباتها

ومن المقرر أن تقدم أنغام، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطربة أنغام

وكانت طرحت أنغام، أحدث أغنياتها بعنوان "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية كلمات جمال الخولى، ألحان سهم، توزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات الأغنية:-

فضلنا نعيش عشان ننسى وفي الآخر نسينا نعيش

هنلقى في الغياب فرصة وفي الآخر لقينا مافيش

ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح

ما حدش فينا زي ما كان بيتمنى يعيش بيعيش

بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف

وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش

بنفتكر الكلام بالحرف (بالحرف) بنشتاق في الغياب الضعف

وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش

ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها وما بنمشيش

حياتنا واقفة على خطوة نخطيها وما بنخطيش

ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة فايدين الحنين

بنتراهن على النسيان ونتحايل عليه ما يجيش