شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر: محمد سامى توقع نجاح عزيزة فى "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر كواليس مشاركتها بدور "عزيزة" فى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان الذى عرض فى السباق الرمضانى، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يحقق كل هذا الصدى على الرغم من مساحة الدور.

وقالت فريدة سيف النصر خلال حديثها لـ ”الخليج 365” إن المخرج محمد سامي تواصل معها منذ الصيف وقبل بداية تصوير العمل بعدة شهور "لما كلمني عشان أمضي قولت أكيد حاجة مهمة، فلما شوفت الورق لقيت الدور حاجة صغيرة، سألته أنا ضيفة شرف، قالى آه، ولما سألته ليه اختارني للدور، قالي استنى شوفيه لما يطلع للناس".



فريدة سيف النصر من كواليس جعفر العمدة

وتابعت أنها تحمست للدور رغم مساحته لثقتها الكبيرة أنها تستطيع خطف الكاميرا حتى لو مشهد، متابعة: "لما بدأنا التصوير مع أول مشهد عملت اللبس وفكرنا هنعمل أي والشكل أي، فأنا كنت راسمة للشخصية في دماغي إنها ست تقيلة في نفسها، فهو شاف الأداء انبهر وبقى مبسوط وبقى يقولي حاجات أقولها وأعملها، صورنا 3 أو 4 أيام مع بعض، لكن كأننا نعرف بعض عمر كامل، وهو إنسان متربي وابن ناس، واللي هو اتصوره في الشخصية علق مع الناس وعجبهم، ووجود كل شخص في مكانه الصح عند سامي عمل شغل حلو جدا".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.